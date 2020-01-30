Под Екатеринбургом ночью сгорела иномарка

10:10 | 31.01.2020

Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

Сегодня ночью в Верхней Пышме, под Екатеринбургом, сгорел автомобиль BMW.



Диспетчеры зафиксировали вызов в 01:43 по местному времени. На место происшествия выехали восемь сотрудников МЧС, две спецмашины. В результате возгорания были повреждены моторный отсек и салон транспортного средства.



Специалисты завершили работы на месте происшествия в считанные минуты. Причины возгорания выясняются.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»