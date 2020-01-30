Жители Екатеринбурга не могут вылететь с Пхукета

Из Тайланда снова задерживается рейс с жителями Урала. На этот раз туристы не могут улететь с Пхукета.По данным онлайн-табло, рейс RL-8554 должен был прибыть в Кольцово сегодня в 17:20 по местному времени. Теперь же прибытие ожидается только в 23:00 по местному времени. Полёт осуществляет авиакомпания RoyalFlight.