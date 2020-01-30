В Екатеринбурге на Эльмаше снесут четыре ветхих дома

22:18 | 30.01.2020

Фото: 2gis.ru

В уральской столице в микрорайоне Эльмаш снесут четыре ветхих дома. Согласно документации на портале госзакупок, работы должны завершиться не позднее 21 декабря 2020 года.



Речь идет о домах на улицах Краснофлотцев, Энтузиастов и Лобкова. Так, за снос дома на Краснофлотцев, 40 подрядчику заплатят 609,9 тысячи рублей, за демонтаж здания на Краснофлотцев, 42 – 610,2 тысячи, за работы на Лобкова, 127 – 734 тысячи рублей и за снос строения на Энтузиастов, 22 - 614 тысяч.



Специалисты начнут работы в течение 10 рабочих дней со дня получения уведомления об отселении и выкупе земельного участка под домом в муниципальную собственность. На работы у подрядчиков будет 30 дней.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»