На девяти улицах Екатеринбурга появятся знаки «Остановка запрещена»

19:56 | 30.01.2020

Фото: Администрация города Екатеринбурга

В Екатеринбурге на девяти улицах появятся знаки «Остановка запрещена». Как сообщили в МБУ «Центр организации движения», такая мера необходима для обеспечения пропускной способности улично-дорожной сети.



Речь идет об улице Начдива Онуфриева (от улицы Серафимы Дерябиной до улицы Громова), дублёре улицы Серафимы Дерябиной (от улицы Бардина до улицы Начдива Онуфриева), улицах Сакко и Ванцетти (за 100 метров перед улицей Малышева и 100 метров после улицы Малышева), Хохрякова (за 100 метров перед улицей Малышева и 100 метров после улицы Малышева), Шевелева (от улицы Папанина до переулка Северного), Испанских рабочих (от улицы Азина до улицы Братьев Быковых), а также внутриквартальном проезде от улицы Серова до дома № 107 на улице Щорса, внутриквартальном проезде от улицы Михеева до здания № 22 на улице Краснолесья и внутриквартальном проезде от бульвара Денисова-Уральского до здания № 3а на бульваре Денисова-Уральского.



Знаки будут установлены с табличкой «Работает эвакуатор».

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»