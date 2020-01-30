Новости дня
19:56 | 30.01.2020
Фото: Администрация города Екатеринбурга
На девяти улицах Екатеринбурга появятся знаки «Остановка запрещена»
Речь идет об улице Начдива Онуфриева (от улицы Серафимы Дерябиной до улицы Громова), дублёре улицы Серафимы Дерябиной (от улицы Бардина до улицы Начдива Онуфриева), улицах Сакко и Ванцетти (за 100 метров перед улицей Малышева и 100 метров после улицы Малышева), Хохрякова (за 100 метров перед улицей Малышева и 100 метров после улицы Малышева), Шевелева (от улицы Папанина до переулка Северного), Испанских рабочих (от улицы Азина до улицы Братьев Быковых), а также внутриквартальном проезде от улицы Серова до дома № 107 на улице Щорса, внутриквартальном проезде от улицы Михеева до здания № 22 на улице Краснолесья и внутриквартальном проезде от бульвара Денисова-Уральского до здания № 3а на бульваре Денисова-Уральского.
Знаки будут установлены с табличкой «Работает эвакуатор».
Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»
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