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17:20 | 30.01.2020

Фото: Сергей Казанцев

В Нижнем Тагиле презентовали автобус с пандусом для маломобильных граждан

Сегодня, 30 января, в Нижнем Тагиле презентовали новый автобус МАЗ-206086, работающий на газомоторном топливе. Презентация прошла в рамках подготовки города к обновлению автопарка для пассажироперевозок.

Новый автобус оборудован пандусом для маломобильных групп населения и включает 27 сидячих мест. Общая вместимость автобуса – 78 человек. Сейчас представители транспортных компаний рассматривают варианты автобусов. Пока что окончательное решение по конкретным моделям не принято.

Напомним, что на обновление городского автопарка будут взяты деньги из областного бюджета в рамках программы «Чистый воздух» национального проекта «Экология». Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил выделить городу 110 миллионов рублей на приобретения 100 новых автобусов.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»

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