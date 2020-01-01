В Нижнем Тагиле презентовали автобус с пандусом для маломобильных граждан

17:20 | 30.01.2020

Фото: Сергей Казанцев

Сегодня, 30 января, в Нижнем Тагиле презентовали новый автобус МАЗ-206086, работающий на газомоторном топливе. Презентация прошла в рамках подготовки города к обновлению автопарка для пассажироперевозок.



Новый автобус оборудован пандусом для маломобильных групп населения и включает 27 сидячих мест. Общая вместимость автобуса – 78 человек. Сейчас представители транспортных компаний рассматривают варианты автобусов. Пока что окончательное решение по конкретным моделям не принято.



Напомним, что на обновление городского автопарка будут взяты деньги из областного бюджета в рамках программы «Чистый воздух» национального проекта «Экология». Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил выделить городу 110 миллионов рублей на приобретения 100 новых автобусов.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»