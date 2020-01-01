В Нижнем Тагиле автомобиль ритуальной службы врезался в КамАЗ

17:01 | 30.01.2020

Сегодня, 30 января, в Нижнем Тагиле машина ритуальной службы врезался в КамАЗ. Об этом сообщает группа ВКонтакте «Инцидент Нижний Тагил».



Инцидент произошел в 13:30 на улице Космонавтов. Автомобиль ритуальной службы залетел под снегоуборочный КамАЗ. В результате оказалась сильно повреждена передняя часть автомобиля.



Как рассказали очевидцы, в момент ДТП в машине везли умершего. После аварии покойника вытащили и загрузили в другую подъехавшую ритуальную машину.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»