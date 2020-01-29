В Екатеринбурге задержан директор пермского хостела, в котором из-за прорыва трубопровода заживо сварились пять человек

13:19 | 30.01.2020

Фото: ГУ МЧС по Пермскому краю

В екатеринбургском аэропорту Кольцово задержали директора пермского хостела «Карамель», в котором погибли пять человек из-за прорыва трубопровода с горячей водой. Сергей Щербаков скрывался, однако позже решил добровольно сдаться силовикам и вернуться в Пермь.



Напомним, что трагедия произошла ночью 20 января. Пермский хостел «Карамель», который находится в подвале пятиэтажного дома, затопило горячей водой из-за прорыва трубы. В результате этого погибли пять человек, в том числе один ребенок. Кроме того, пострадали еще шестеро, но трое из них отказались от госпитализации. По данному факту возбуждено уголовное дело. Директор хостела Сергей Щербаков в тот же день улетел из города.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»