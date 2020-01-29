Новости дня
12:56 | 30.01.2020
У здания администрации Екатеринбурга начался массовый пикет
Отмечается, что горожане выступают против политики городских властей при утверждении Генерального плана развития Екатеринбурга до 2035 года. На плакатах у протестующих написано: «Не сносите хорошие дома, сносите бараки». Также участники пикета собирают подписи для составленной резолюции. Для того чтобы городская администрация рассмотрела данную резолюцию, необходимо минимум 100 подписей горожан.
Напомним, что вчера организаторы пикета встретились с представителями городской администрации, однако ответы на свои вопросы так и не услышали. Подобные пикеты будут проходить в течение четырех дней, начиная с 30 января и заканчивая 2 февраля включительно.
© «Вечерние ведомости»
Сегодня
13:58 | 30.01.2020
В школы Екатеринбурга записали почти девять тысяч первоклассников
13:36 | 30.01.2020
В столице Урала нашли пропавшую 24-летнюю девушку
13:24 | 30.01.2020
В Перми стало больше площадок для выгула собак
13:21 | 30.01.2020
Жюри «Золотой маски» посетит два спектакля в Перми
13:19 | 30.01.2020
В Екатеринбурге задержан директор пермского хостела, в котором из-за прорыва трубопровода заживо сварились пять человек
13:18 | 30.01.2020
Прикамские аграрии впервые смогут получать компенсацию затрат на известкование почвы
13:01 | 30.01.2020
«Горьковка» приглашает пермяков на выставки
12:56 | 30.01.2020
У здания администрации Екатеринбурга начался массовый пикет
12:55 | 30.01.2020
«Автомобилист» сыграет домашний матч в ретро-форме в честь уральского рока, а в перерывах Глеб Самойлов
12:14 | 30.01.2020
Жители Прикамья смогут пройти всероссийскую перепись населения онлайн
12:08 | 30.01.2020
Мэр Ирбита попросил помочь пострадавшим от взрыва в жилом доме
11:57 | 30.01.2020
За прошедший год библиотеки Пермского края посетили почти 10 млн раз
11:46 | 30.01.2020
Транспортная прокуратура проверяет авиакомпанию из-за задержки на девять часов рейса из Екатеринбурга во Вьетнам
11:27 | 30.01.2020
За год свердловская прокуратура вернула бизнесменам 800 миллионов рублей
10:42 | 30.01.2020
Пропавшего третьеклассника нашли в Нижнем Тагиле
10:24 | 30.01.2020
В администрации Екатеринбурга чиновники встретились с организаторами предстоящей серии пикетов
09:40 | 30.01.2020
Екатеринбургские водители «скорой» отказались от забастовки
09:17 | 30.01.2020
Уральцы целые сутки не могут вылететь из Тайланда
19:38 | 29.01.2020
В Екатеринбурге начали строить новый транспортно-пересадочный узел
19:21 | 29.01.2020
Екатеринбургские медики обследуют пассажиров, прибывших из Китая
19:08 | 29.01.2020
В Нижнем Тагиле ищут пропавшего третьеклассника
18:44 | 29.01.2020
Проектирование здания пермского «Сириуса» начнется в текущем году
18:39 | 29.01.2020
В Свердловской области ожидается потепление
18:17 | 29.01.2020
Благодаря федеральной поддержке в Прикамье в ближайшие три года появится еще 4 детских технопарка
18:12 | 29.01.2020
Стала известна дата вынесения вердикта по резонансному уголовному делу детского врача-хирурга из Алапаевска
18:01 | 29.01.2020
Владелец аттракционов, с которым расторгли контракт, подал иск в суд на центральный парк Екатеринбурга
17:38 | 29.01.2020
В Екатеринбурге могут отказаться от системы аутсорсинга автомобилей «скорой помощи»
17:35 | 29.01.2020
Экологи призывают пермяков не оставлять собак и кошек на улице
17:14 | 29.01.2020
В январе УК, ТСЖ и подрядчики Перми устранили более 2 тысяч нарушений в содержании дворов, дорог и тротуаров