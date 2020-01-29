У здания администрации Екатеринбурга начался массовый пикет

Сегодня, 30 января, у здания городской администрации проходит массовый пикет, собралось примерно 30 человек. Организатором протестной акции стал свердловский «Левый фронт». Участие также приняло и «Объединенное движение коммунистов».Отмечается, что горожане выступают против политики городских властей при утверждении Генерального плана развития Екатеринбурга до 2035 года. На плакатах у протестующих написано: «Не сносите хорошие дома, сносите бараки». Также участники пикета собирают подписи для составленной резолюции. Для того чтобы городская администрация рассмотрела данную резолюцию, необходимо минимум 100 подписей горожан.Напомним, что вчера организаторы пикета встретились с представителями городской администрации, однако ответы на свои вопросы так и не услышали. Подобные пикеты будут проходить в течение четырех дней, начиная с 30 января и заканчивая 2 февраля включительно.