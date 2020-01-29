За год свердловская прокуратура вернула бизнесменам 800 миллионов рублей

11:27 | 30.01.2020

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За 2019 год прокуратура Свердловской области вернула бизнесменам около 800 миллионов рублей. Также за прошедший год к административной ответственности привлекли 13 должностных лиц и оштрафовали их на общую сумму в 330 тысяч рублей.



В пресс-службе прокуратуры Свердловской области рассказали, что неисполнению контрактных обязательств публичными заказчиками способствует бездействие местных органов власти по наполнению доходной части бюджета муниципальных образований и взысканию дебиторской задолженности.



Данные нарушения заметили в Первоуральске, Верхней Пышме, Североуральске, Алапаевске, Серове, Реже и других свердловских городах.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»