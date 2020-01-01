Стала известна дата вынесения вердикта по резонансному уголовному делу детского врача-хирурга из Алапаевска

18:12 | 29.01.2020

В Алапаевском городском суде закончилось рассмотрение резонансного уголовного дела в отношении детского врача-хирурга Ирины Козловой. Как сообщили корреспонденту veved.ru в аппарате суда, вынесение приговора назначено на 11 февраля.



Напомним, что девушка обвиняется по ч. 2 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей»). Ирина Козлова оказала медицинскую помощь трехлетнему больному ребенку, присутствовала в ходе операции по собственной инициативе и просьбе коллег, но маленький пациент умер, а к девушке появились претензии у следователей, хотя она не является оперирующим врачом и лишь ассистировала хирургу, делая всё, что в её силах.



После возбуждения уголовного дела Ирину Козлову поддержало и медицинское сообщество, и жители района, и депутат Госдумы Дмитрий Ионин.



«С августа 2019 года мы пытаемся спасти Ирину Козлову от наказания за то, чего она не делала. Человек хотел как лучше, человек хотел спасти жизнь ребенку, за такие вещи нельзя наказывать. Поэтому очень надеемся, что та широкая поддержка, которая была оказана Ирине как врачебным сообществом, так и неравнодушными людьми, жителями Алапаевского района, тот самый общественный резонанс, которого нам удалось добиться, приведут к объективному рассмотрению дела и вынесению оправдательного приговора. Потому что если врачей сажать за то, что они пытаются спасти детей, то завтра просто некому будет работать врачами», - прокомментировал ситуацию Дмитрий Ионин.

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