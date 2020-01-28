В школах Екатеринбурга не хватило мест для записи детей в первые классы

14:55 | 29.01.2020

Фото: yandex.ru/images

Жители Чкаловского, Ленинского и Верх-Исетского районов Екатеринбурга подали 6,5 тысяч заявлений во время основной волны записи в школы. В «Ростелекоме» сообщили, что подача заявлений прошла хорошо, однако школы оказались переполнены.



Так, в школах №1 и №69 на ВИЗе придется открыть дополнительные первые классы. Глава департамента образования Екатерина Сибирцева рассказала на брифинге, что конкурс в эти учебные заведения был больше, чем в другие, именно поэтому желающим попасть туда не хватило мест.



Также во время записи первоклассники-льготники заняли места в гимназии №116 и школе №168 в Юго-Западном микрорайоне. Двадцати детям, которые прикреплены к данным учебным заведениям, не хватило мест, поэтому их откроют дополнительно. Также переполнены школа №19 в Академическом микрорайоне и школа №25 в Мичуринском.



Добавим, что в ночь на 30 января откроется запись для жителей Железнодорожного и Орджоникидзевского районов, а через сутки можно будет записать в школы детей с постоянной или временной регистрацией в Кировском и Октябрьском районах.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»