В Каменске-Уральском ищут пропавшую бабушку

11:20 | 29.01.2020

Фото: поисковый отряд «Лиза Алерт»

В Каменске-Уральском уже двое суток разыскивают пропавшую 74-летнюю местную жительницу. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт».



Светлана Николаевна Иванова (Маштакова) ушла из дома 27 января и до сих пор не вернулась. Сообщается, что из-за проблем со здоровьем бабушка могла заблудиться.



Приметы пропавшей: рост 160 см, среднее телосложение, короткие седые волосы и серо-зеленые глаза.



На момент пропажи она была одета в светлый пуховик без меха, серую шапку, темно-серые брюки и черные сапоги.



Всех, кому известна какая-либо информация о местонахождении Светланы Николаевны, просят сообщить об этом по телефонам 8 (800)700-54-52 или 112.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»