Администрация Екатеринбурга покажет проект канатной дороги от Академического до Ботаники

10:40 | 29.01.2020

Фото: Яндекс.Картинки

Мэрия Екатеринбурга покажет долгожданный проект канатной дороги уже в феврале этого года. Об этом заявил глава уральской столицы Александр Высокинский.



Как рассказал мэр города, кабинки канатки будут рассчитаны сразу на 50 человек. По словам Высокинского, таким видом транспорта по-прежнему планируют связать Академический и Ботанику. По мнению градоначальника, инфраструктура для канатки менее дорогая, чем строительство метро.



Кроме того, Высокинский сообщил, что чиновники решили проработать ещё один маршрут для такого вида транспорта — от Драмтеатра до улицы Первомайской. Однако в бюджет Екатеринбурга на 2020 год средства на канатную дорогу не заложили.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»