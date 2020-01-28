Мэрия Екатеринбурга ищет подрядчика для автобусного маршрута №53

10:19 | 29.01.2020

Администрация Екатеринбурга объявила конкурс на выбор перевозчика, который будет возить пассажиров по маршруту автобуса №53 Ритейл Парк Солнечный — Ж/Д вокзал. Соответствующая документация размещена на официальном портале госзакупок.



Планируется, что маршрут будут обслуживать 14 автобусов среднего класса, в которых будет не менее 18 мест для сидения. Максимальная начальная цена контракта — 4,6 миллионов рублей. Контракт будет действовать до конца этого года. Итоги конкурса подведут в конце февраля.



Напомним, что автобус №53 ходил в уральской столице до осени 2019 года. Оператором была компания «Ю-Ви-Эй-Транс», однако она ушла с рынка регулярных пассажирских перевозок.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»