Экс-глава департамента рекламы МУГИСО рассказал о причинах побега в письме из СИЗО

Экс-глава департамента рекламы МУГИСО Игорь Разунин рассказал о причинах побега, заявил о провокации в его отношении и попросил о «справедливом судебном разбирательстве» в письме из СИЗО. Текст письма опубликовал портал Znak.com.Разунин сообщает, что был задержан «в результате провокации со стороны оперативников ФСБ». В результате обыска, по словам Разунина, в шкафу его кабинета был найден пакет с деньгами, к котором он не прикасался.Кроме того, он утверждает, что в суде ему «фактически запретили защищаться», после чего Разунин принял решение бежать.«Только безысходность, невозможность защищать себя заставили меня уехать из города, а потом из страны. Это побег не от правосудия, а от судилища», — написал Разунин.Он также попросил общественность помочь вернуть ему право на защиту и на судебное разбирательство.Стоит напомнить, что разбирательство по делу Разунина в Кировском райсуде Екатеринбурга начался весной 2018 года. Подсудимый пропал 3 декабря 2018 года, после чего судья Лариса Шаньгина удовлетворила ходатайство прокуратуры о заочном аресте, и дело приостановили. Летом 2019 года Разунина нашли в Белоруссии, а в ноябре экстрадировали в Россию. 30 декабря судья приняла решение о помещении чиновника в СИЗО. Процесс по делу продолжится завтра, 29 января.