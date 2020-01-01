В Екатеринбурге из горящей многоэтажки эвакуировали 40 человек

17:06 | 28.01.2020

Фото: yandex.ru/images

Сегодня в Екатеринбурге спасатели эвакуировали 40 человек из-за пожара в 16-этажном доме. Возгорание произошло в одном из подъездов дома по адресу Бебеля, 142.



Как рассказали очевидцы происшествия, на шестом этаже начал гореть электрощиток. Приехали пожарные, однако не могли начать тушить огонь, так как ждали электриков, которые должны были обесточить подъезд.



В ГУ МЧС России по Свердловской области рассказали, что пожарные подразделение эвакуировали из дома 40 человек, среди которых было трое детей. Информации о пострадавших нет.



Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»