Численность жителей Свердловской области сократилась почти на пять тысяч человек

14:37 | 28.01.2020

С начала 2020 года в Свердловской области сократилась численность жителей на 4,8 тысяч человек. Соответствующие данные опубликованы в отчете Свердловскстата.



Как сообщается в документации, на 1 января 2020 года во всем регионе проживают 4,3 миллиона человек. В столице Урала насчитано 1,5 миллиона человека, большая часть из которых прописана в городе. В Нижнем Тагиле проживают 351,4 тысячи человек, в Каменске-Уральском – 167,8 тысяч, а в Первоуральске – 143,1 тысяч.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»