Мячи с уникальной баскетбольной ёлки передадут в школу-интернат села Черноусово

14:22 | 28.01.2020

Фото: Антон Гуськов

В среду, 29 января, игроки баскетбольной команды УГМК вместе с представителями добровольческого движения «Дорогами добра» посетят черноусовскую школу-интернат, реализующую адаптированные основные общеобразовательные программы, и передадут детям баскетбольные мячи с уникальной новогодней ёлки.



В начале декабря баскетбольный клуб УГМК совместно с добровольческим движением «Дорогами добра» в рамках благотворительного проекта презентовал жителям Екатеринбурга и гостям города уникальную новогоднюю елку. Четырехметровую красавицу собрали из 230 баскетбольных мячей с автографами баскетболисток УГМК и выставили в ТРЦ «Гринвич». Оранжевая «баскетбольная красавица» радовала горожан весь декабрь. А после новогодних каникул баскетбольные мячи с елки были переданы детям через добровольческое движение «Дорогами добра».



Завтра часть мячей с уникальной елки баскетболистки вместе с представителями добровольческого движения «Дорогами добра» передадут в «Черноусовскую школу-интернат», проведут с детьми баскетбольную зарядку с мячами и устроят чаепитие.

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