Фонд «Счастье в дом» в Екатеринбурге откроет большой приют для кошек и собак

14:15 | 28.01.2020

В Горном Щите в Екатеринбурге фонд «Счастье в дом» откроет большой приют для кошек и собак. Сейчас на выбранном участке живут хаски и кошки, но позже там появится большой комплекс.



Фонд объединил центры помощи собакам северных ездовых пород, собакам служебных пород и кошкам.



«В проекте целый комплекс, но начинаем мы с огромного здания, больше 20 метров в длину. Здесь будет несколько секций с теплыми вольерами для собак, которые не могут жить на улице, помещение для лечения и карантина кошек, а также вольеры для травмированных животных»,- рассказали волонтеры.



Кроме того, сообщается, что в комплексе на постоянной основе будет работать кинолог.





Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»