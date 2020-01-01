Гордума Екатеринбурга отложила переезд в ЦУМ

13:00 | 28.01.2020

Фото: yandex.ru

Екатеринбургская городская дума внезапно отложила переезд в ЦУМ.



В ходе заседания председатель думы Игорь Володин отметил, что в торговом центре до сих пор не подготовили помещения для депутатов, хотя чиновники должны были получить их еще осенью прошлого года. Сообщается, что парламентарии даже соответствующие документы не получили.



Спикер заявил, что нет смысла обсуждать вопрос, пока ничего не готово, и закрыл заседание, лишив голоса коллег. Таким решением он обескуражил всех присутствующих, так как многие из чиновников планировали высказать свою позицию на этот счет.



Напомним, ранее Володин заявлял, что противники перехода в ЦУМ занимаются «фигнёй» и «саморекламой». Однако некоторые депутаты уверены, что переезд не понравится избирателям, а выделенные на него деньги лучше передать школам и детским садам.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»