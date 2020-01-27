Не бойтесь заразиться: посылки из Китая получать можно

11:24 | 28.01.2020

Фото: Вечерние Ведомости

В Екатеринбурге во время пресс-конференции, посвящённой ситуации с коронавирусом, сообщили, что инфекция не передаётся через посылки из Китая. Об этом сообщила начальник отдела надзора на транспорте и санитарной охраны территории Управления Роспотребнадзора по Свердловской области Светлана Перминова.



«Что качается возможности инфицирования при получении посылок из Китая. На сегодня такие случаи не описаны»,- сообщила Светлана Перминова.



Кроме того, Светлана Перминова отметила, что вирус не стойкий во внешней среде. Коронавирус передаётся от человека к человеку.

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