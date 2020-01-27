В Китай летят пустые самолёты, чтобы забирать оттуда людей

11:15 | 28.01.2020

Фото: Вечерние Ведомости

Сейчас некоторые самолёты летят в КНР пустые, а оттуда вылетает уже с людьми. Граждане, которые находятся сейчас в КНР, уже 4,5 и 6 февраля покинут страну. Об этом сообщил руководитель уральского отделения Российского Союза туриндустрии, директор Уральской Ассоциации туризма Михаил Мальцев.



Напомним, в конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань, предварительно установлено, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV.



Накануне учёные из китайского Национального центра по профилактике и контролю заболеваний установили вероятный источник нового типа коронавируса. По результатам проверки в 33 из 585 образцов с рынка морепродуктов в китайской Ухани, где, по предварительным данным, велась торговля дикими животными, обнаружены следы коронавируса.

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