На дорогах Екатеринбурга образовались 9-балльные пробки

18:59 | 27.01.2020

Фото: скриншот «Яндекс.Пробки»

В уральской столице на дорогах образовались сильные заторы. Согласно сервису «Яндекс.Пробки», ситуация оценивается на 9 баллов.



Так, сильные заторы можно наблюдать на проспекте Ленина, улицах 8 Марта, Карла Либкнехта, Луначарского, Куйбышева, Московской, Фурманова, Машинной, Объездной, Восточной и других.



Обстановка осложняется многочисленными авариями. Так, на данный момент ДТП произошли на улицах Московской, Халтурина, Репина, проспекте Ленина, а также сразу две аварии на 8 Марта.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»