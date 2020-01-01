В Центр протезирования «Хочу ходить» отправили первых детей из Екатеринбурга

17:17 | 27.01.2020

Фото: sospp.ru

В рамках благотворительного проекта СОСПП «Екатерининская ассамблея» детей из Екатеринбурга отправили в Москву на протезирование. В первую тройку, участвующую в программе «Хочу ходить» от благотворительного фонда «Жизнь в движении», вошли Иван Тюменцев, Роман Тетерлев, Максим Якубовский.



Иван Тюменцев пережил посттравматическую ампутацию на уровнях голени и стопы. Медицинский центр обещает сделать для него протезы уже в течение двух недель. Молодой человек впечатлен Центром протезирования для детей и с нескрываемым восторгом делится своими эмоциями от того места, где он сейчас находится: «Мы чувствуем себя как в большой семье, где забота и внимание чистые и искренние», – отмечает парень.



У Романа Тетерлева ампутация на уровне бедра. Его ситуация немного сложнее – встал вопрос об оперативном лечении. Однако, в любом случае, протез будет готов в течение двух-четырех недель. Директор детского Центра, хирург Александр Колябин отметил, что для Максима Якубовского, будет выполнено протезирование голени с использованием специальной спортивной стопы «Челленджер» производства Отто Бокк. Также будет изготовлен протез для бега на короткие дистанции. Срок протезирования займет от 2 до 6 недель



Для юных пациентов разработана специальная оздоровительно-развлекательная программа. Помимо физиотерапии ребята ходят на йогу и катание на лошадях. Также ребят сводили на хоккейный матч «Спартак» – «Северсталь».



Напомним, ежегодный проект Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей в 2019 году собрал рекордное количество средств – 86 млн 500 тыс рублей. Деньги будут направлены в фонд «Жизнь в движении» на реализацию проекта «Хочу Ходить». Это поможет детям с патологией опорно-двигательной системы встать на ноги как буквально, так и фигурально: программа включает в себя полный цикл поддержки от операций по протезированию до адаптации в обществе.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»