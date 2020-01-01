 
Все новости Екатеринбург Челябинск Пермь Курган Россия и мир
Общество Политика Экономика Анонсы Интервью

Новости дня


Главная

17:17 | 27.01.2020

Фото: sospp.ru

В Центр протезирования «Хочу ходить» отправили первых детей из Екатеринбурга

В рамках благотворительного проекта СОСПП «Екатерининская ассамблея» детей из Екатеринбурга отправили в Москву на протезирование. В первую тройку, участвующую в программе «Хочу ходить» от благотворительного фонда «Жизнь в движении», вошли Иван Тюменцев, Роман Тетерлев, Максим Якубовский.

Иван Тюменцев пережил посттравматическую ампутацию на уровнях голени и стопы. Медицинский центр обещает сделать для него протезы уже в течение двух недель. Молодой человек впечатлен Центром протезирования для детей и с нескрываемым восторгом делится своими эмоциями от того места, где он сейчас находится: «Мы чувствуем себя как в большой семье, где забота и внимание чистые и искренние», – отмечает парень.

У Романа Тетерлева ампутация на уровне бедра. Его ситуация немного сложнее – встал вопрос об оперативном лечении. Однако, в любом случае, протез будет готов в течение двух-четырех недель. Директор детского Центра, хирург Александр Колябин отметил, что для Максима Якубовского, будет выполнено протезирование голени с использованием специальной спортивной стопы «Челленджер» производства Отто Бокк. Также будет изготовлен протез для бега на короткие дистанции. Срок протезирования займет от 2 до 6 недель

Для юных пациентов разработана специальная оздоровительно-развлекательная программа. Помимо физиотерапии ребята ходят на йогу и катание на лошадях. Также ребят сводили на хоккейный матч «Спартак» – «Северсталь».

Напомним, ежегодный проект Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей в 2019 году собрал рекордное количество средств – 86 млн 500 тыс рублей. Деньги будут направлены в фонд «Жизнь в движении» на реализацию проекта «Хочу Ходить». Это поможет детям с патологией опорно-двигательной системы встать на ноги как буквально, так и фигурально: программа включает в себя полный цикл поддержки от операций по протезированию до адаптации в обществе.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»

Поделиться в соцсетях:

 

Версия для печати   Код для вставки в блог

Добавление комментария

Комментарии работают в режиме премодерации.


Ваше имя:

Текст комментария:

Код защиты:

Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код

Введите код защиты:

Новости
Сегодня

19:26 | 27.01.2020
Сотрудники МЧС попросили свердловчан быть осторожными во время морозов

18:59 | 27.01.2020
На дорогах Екатеринбурга образовались 9-балльные пробки

18:43 | 27.01.2020
В Екатеринбурге открылась выставка, посвященная 90-летию ТЮЗа

18:24 | 27.01.2020
В Екатеринбурге почтили память жертв холокоста

18:24 | 27.01.2020
За январь УК и ТСЖ Перми оштрафованы более чем на 700 тысяч рублей за некачественное содержание дворов

17:58 | 27.01.2020
В Перми эвакуировали посетителей ТЦ из-за задымления

17:58 | 27.01.2020
История с забастовкой водителей скорой медицинской помощи в Екатеринбурге набирает обороты

17:41 | 27.01.2020
На трассе Екатеринбург – Тюмень в ДТП погибли два человека

17:30 | 27.01.2020
Вылеты Екатеринбург – Хайнань отменяются на неопределенный срок

17:25 | 27.01.2020
Пассажиры Горнозаводской ветки смогут сделать двойную бесплатную пересадку

17:21 | 27.01.2020
«Горьковка» запускает лекторий «Пермский край: вклад в Победу»

17:17 | 27.01.2020
В Центр протезирования «Хочу ходить» отправили первых детей из Екатеринбурга

16:47 | 27.01.2020
В Свердловской области следователи заинтересовались гибелью работника на железной дороге

16:44 | 27.01.2020
В Первоуральске перед судом предстанет группа «черных риэлторов», задержанная оперативниками ОБОП

16:27 | 27.01.2020
Цуканов предположил, что мэр Екатеринбурга не хочет решать вопрос с уралмашевской свалкой

16:00 | 27.01.2020
Второй ветке метро в Екатеринбурге быть

15:47 | 27.01.2020
Трудовой кодекс породил распри среди коммунистов в Екатеринбурге

15:44 | 27.01.2020
В Екатеринбурге суд вынес приговор полицейскому, которого спровоцировал гастарбайтер

15:24 | 27.01.2020
В Екатеринбурге отменили три рейса на восток

15:05 | 27.01.2020
В Ревде воюют из-за Ленина

14:59 | 27.01.2020
Чиновники Ирбитского района проиграли суд прокуратуре

14:38 | 27.01.2020
Уральский банк не согласен с ФНС по поводу долгов ИП

14:16 | 27.01.2020
Коммунальная авария в Екатеринбурге создала каток на дороге

13:51 | 27.01.2020
В Екатеринбурге дворник спас продавца от грабителя

13:35 | 27.01.2020
В Техническом университете УГМК вручили дипломы первым бакалаврам

13:30 | 27.01.2020
В Новоуральске отец убил нелюбимого сына

13:19 | 27.01.2020
На автобусных маршрутах, следующих с «Перми-I», будет увеличено количество машин

13:17 | 27.01.2020
ГКБ №4 в Перми станет центром нейрохирургической помощи для пациентов с тяжелыми формами эпилепсии

13:13 | 27.01.2020
Приставы Алапаевска отбили зарплаты для рабочих

12:50 | 27.01.2020
В Екатеринбурге в ДТП пострадали три человека

12:28 | 27.01.2020
В Свердловской области осуждены религиозные фанатики-экстремисты

12:10 | 27.01.2020
В Свердловской области жители массово сдают оружие

12:09 | 27.01.2020
В Перми в третий раз пройдет фестиваль северной ходьбы «Пермская прогулка»

12:01 | 27.01.2020
Открыта регистрация на «Молодежный форум. Пермский период»

11:54 | 27.01.2020
В Екатеринбурге проходит акция «Блокадный хлеб»

11:51 | 27.01.2020
В городских лесах Перми проводят познавательные экскурсии для жителей





Мы в соцсетях



Архив
«    Январь      »  2020   
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 


 