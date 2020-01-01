Второй ветке метро в Екатеринбурге быть

16:00 | 27.01.2020

Фото: eanews.ru

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский объявил о начале строительства второй ветки метро в столице Урала. Работы начнутся в 2022 году.



Предположительно, в 2022 году должен появиться первый котлован. В целом строительство второй ветки займет 5-8 лет, в зависимости от выбранной технологии. Об этом глава города заявил на встрече со студентами УрФУ, куда пришел с уральским полпредом президента Николаем Цукановым.



Также мэр заявил, что вторая ветка свяжет ЖБИ и ВИЗ-Правобережный.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»