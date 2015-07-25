В Свердловской области осуждены религиозные фанатики-экстремисты

12:28 | 27.01.2020

Фото: yandex.ru

Карпинский районный суд Свердловской области вынес приговор трем «свидетелям Иеговы».



Александр Пряников, Венера Дулова и ее дочь Дарья Дулова осуждены за участие в экстремистской организации, признанной на территории РФ запрещенной. «Иеговисты» признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 282.2 УК РФ (участие в деятельности религиозной организации, запрещенной судом в связи с осуществлением экстремистской деятельности).



Пряникова приговорили к 2,6 годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года; Венере Дуловой назначили два года условно с испытательным сроком два года. Ее дочь Дарью приговорили к одному году лишения свободы условно с испытательным сроком один год. Гособвинение настаивало на ужесточении наказания: взрослым дать сроки до трех лет, подростку – два года.



«Иеговисты» ждут завершения оформления документов, чтобы обжаловать решение суда. Как говорится в материалах дела, мужчина и мать с дочерью проповедовали свое учение среди жителей города, пропагандировали «идеи превосходства одних групп людей над другими», «возбуждали религиозную рознь». Следователи считают, что обвиняемые распространяли в городе информацию, печатные материалы, воспроизводили видео- и аудиоматериалы о «Свидетелях Иеговы», «желая оказать психологическое воздействие на общество, с целью пропаганды идей превосходства одних групп людей над другими, возбуждения религиозной розни, пропаганды исключительности».



Уголовное дело на них завели после того, как они посетили дом оперуполномоченной ОП № 32, которая обратилась в полицию после их визита.



Несмотря на риск оказаться за решеткой, ни один из 40 «свидетелей» Карпинска не планирует прекращать религиозную деятельность.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»