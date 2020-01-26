В Свердловской области жители массово сдают оружие

12:10 | 27.01.2020

Фото: пресс-служба регионального Управления Росгвардии

Свердловчане добровольно сдают оружие. Данную акцию силовики называют возмездным изъятием у населения незаконно хранящегося оружия.



На данный момент жители региона уже сдали 59 единиц оружия, почти 20 тыс. боеприпасов и более килограмма пороха. Выплата вознаграждения составила 450 тыс. 595 рублей. Пресс-служба регионального Управления Росгвардии отмечает, что в ведомстве принимают огнестрельное и газовое оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства.



Согласно законодательству, в случае добровольной сдачи оружия гражданин освобождается от уголовной ответственности за их незаконное хранение, а также получает вознаграждение до 4,5 тыс. рублей.



К примеру, за газовый пистолет предусмотрено вознаграждение в 1000 рублей, за охотничье огнестрельное оружие с нарезным стволом выплата составляет 3300 рублей, за гладкоствольное оружие – 2000. Стоимость боеприпасов от 7 до 20 рублей, в зависимости от калибра.



Для получения денежного вознаграждения в органы внутренних дел необходимо подать заявление и предоставить номер лицевого счёта, банковские реквизиты.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»