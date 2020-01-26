В Свердловской области сгорел частный жилой дом

10:58 | 27.01.2020

Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

В деревне Сизикова Горноуральского городского округа сгорел частный жилой дом. Площадь горения составила 64 квадратных метра.



Диспетчеры зафиксировали вызов в 01:44 по местному времени. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области, на адрес выехали две спецмашины, семь спасателей. Все работы на месте происшествия были завершены в 05:22 по местному времени.



О пострадавших не сообщается. Причины возгорания выясняются.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»