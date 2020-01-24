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13:42 | 26.01.2020

Фото: oblgazeta.ru

В столице Урала стартовал снегоходный марафон

В Екатеринбурге объявлен старт снегоходного марафона «Путь вогула», приуроченный к 30-летию МЧС России. Официально заезд начался 25 января на Верх-Исетском пруду.

Пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области сообщает, что в первый день мероприятия себя представили десять команд из Екатеринбурга, Снежинска, Челябинска и Вологды и преодолели трассу в 160 км и добрались до Нижнего Тагила. Безопасность маршрута обеспечивалась спутниковыми трекерами, отправляющими координаты участников на пульты МЧС России и Службы Безопасности снегоходного марафона «Путь вогула» в режиме «онлайн».

Помимо прочего, в рамках учебно-тренировочных занятий спасатели обеспечивают безопасность спортсменов на трассе марафона, отрабатывая попутно навыки работы со снегоходами и вездеходом «Трекол».

Сегодня в рамках второго этапа соревнований командам предстоит вернуться тем же путём из Нижнего Тагила в Екатеринбург.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»

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