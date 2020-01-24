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00:02 | 25.01.2020
Свердловская область занимает шестое место в стране по раскрытию преступлений
Такие данные были озвучены 24 января в ходе коллегии в ГУ МВД по Свердловской области, на котором были подведены итоги оперативно-служебной деятельности гарнизона в 2019 году. Мероприятие посетили губернатор Евгений Куйвашев, руководители территориальных ОВД, подразделений ГУ МВД по Свердловской области, всех силовых структур региона (в их числе начальник УФСБ России по Свердловской области генерал-майор Алексей Зиновьев) и другие высокие гости.
Коллегия проходила под председательством начальника Главного Управления генерала-майора полиции Александра Мешкова. В своем докладе о состоянии дел в сфере борьбы с преступностью и профилактики правонарушений он отметил, что на криминогенную обстановку в отчетном периоде оказывали влияние многие факторы, в том числе социально-экономические процессы.
Отмечено, что каждое десятое регистрируемое преступление – это мошенничество, более половины из них совершены с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. В конце 2019 года в главке, а также в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле и Каменске-Уральском созданы подразделения по раскрытию и расследованию краж и мошенничеств, совершенных с использованием мобильных средств связи и интернет-технологий.
Органами внутренних дел пресечена деятельность 66 наркопритонов, из незаконного оборота сыщиками изъято свыше 190 килограмм наркотических средств, из них почти 140 килограмм «синтетики» и более 2 – героина.
Особое внимание руководитель полицейского главка уделил безопасности дорожного движения. В минувшем году возросло число раненных и погибших в результате ДТП людей. По-прежнему актуальна проблема детского дорожно-транспортного травматизма. Более 400 детей получили ранения при ДТП, а девять – погибли. В связи с чем, генерал Мешков потребовал принять комплекс дополнительных профилактических мер с целью качественного улучшения обстановки на дорогах.
Евгений Куйвашев подчеркнул, что областные власти намерены материально-технически поддерживать органы внутренних дел. В 2019 году регион передал патрульно-постовой службе 57 новых автомобилей, выделены средства на покупку электронной техники, специального оборудования. В 2020 году предусмотрено предоставление субсидий из областного бюджета муниципалитетам на ремонт опорных пунктов полиции.
Среди задач, которые предстоит решать руководству Свердловской области вместе с полицией в 2020 году, — сокращение преступности в молодежной среде, борьба с наркоманией, профилактика экстремизма и терроризма и другие. А также особое внимание необходимо уделить проведению на достойном уровне мероприятий к 75-летию Победы.
© «Вечерние ведомости»
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