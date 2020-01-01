В Екатеринбурге стартовало первенство по самбо

20:08 | 24.01.2020

Фото: Администрация города Екатеринбурга

В уральской столице сегодня, 24 января, стартовало первенство по самбо среди юношей и девушек от 17 до 18 лет. Торжественная церемония открытия состоялась во дворце игровых видов спорта.



На торжественной церемонии открытия присутствовали приняли участие заместитель губернатора Свердловской области Сергей Зырянов, министр физической культуры и спорта региона Леонид Рапопорт, начальник Управления по физической культуре и спорту Администрации города Екатеринбурга Людмила Фитина и представители ветеранских организаций Урала.



Всего в соревнованиях принимают участие более 700 спортсменов. Состязания являются отборочными турами на чемпионат мира в Сербии и чемпионат Европы в Болгарии.



Первенство продлится до 27 января.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»