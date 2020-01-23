Новости дня
15:14 | 24.01.2020
Фото: страница Евгения Зяблицева в Facebook
В Екатеринбурге компания депутата ЗакСО Евгения Зяблицева отключила воду государственному предприятию
Дирекция располагается в отдельном здании на улице Карла Маркса, 8, а обслуживает здание ООО «Статус-М», владельцем которой является депутат Законодательного Собрания Свердловской области Евгений Зяблицев. Отключив водоснабжение депутат - владелец управляющей компании, пытается вынудить чиновников нарушить законодательство, и подписать договор на предоставление коммунальных услуг задним числом.
«У него прямые договоры на поставку коммунальных услуг, а он нам их перевыставляет, и мы ему возмещаем расходы. По воде задолженности нет, платим все в срок. Но в декабре он принес нам договор на оплату обращения с твердыми коммунальными отходами, причем за весь год, чтобы мы подписали его задним числом, а мы этого сделать не можем», – рассказали изданию «Новый День» в государственном ведомстве.
Как говорят в распорядительной дирекции МУГИСО, для того чтобы заключить договор необходимо включить его в план закупок. Кроме того, предприятие Зяблицева должно озвучить тариф на оказание предоставляемых услуг, но управляющая компания этого не делает, лукавя, и ссылаясь на то, что тариф не предоставляет «Спецавтобаза».
«Нам говорят, что якобы «Спецавтобаза» не дает тариф, но мы же с ними работали и знаем, что «Спецавтобаза» дает распрекрасно. И выходит, что мы из-за управляющей компании Зяблицева своевременно не подписали договор, и он требует задним числом подписать», – говорят в МУГИСО.
Сотрудники ведомства говорят, что не отказываются платить за услуги, но подписать документы задним числом и произвести по ним оплату не могут, не позволяет законодательство. Самый простой способ – оплата судебным порядком, но для этого компания Зяблицева должна подать исковое заявление в суд, а тот в свою очередь вынести решение в пользу управляющей компании. Однако по каким-то причинам делать так компания «Статус-М» не хочет. А чтобы заставить распорядительную дирекцию пойти на нарушение закона, в здании просто отключили холодное водоснабжение, и разговаривать ни о чём не желают.
«Мы даже не сразу поняли, что случилось. Стали звонить в Водоканал, там сказали, нет отключений, нет аварийных работ. А в управляющей компании нас на порог не пустили, трубки не берут, хотя машина Зяблицева стоит возле офиса, и охраны машина стоит, он ведь везде с охраной же он ходит», – рассказали собеседники издания в распорядительной дирекции министерства.
После того как диалога не получилось, руководству ГУПа не осталось ничего кроме как написать заявление в прокуратуру, попросив у надзорного ведомства защиты от действий компании принадлежащей депутату Зяблицеву.
© «Вечерние ведомости»
Сегодня
16:35 | 24.01.2020
В Нижнем Тагиле спортивная школа выплатит два миллиона за смерть ребенка
16:02 | 24.01.2020
Свердловская «ЕР» призывает не сравнивать Боронину, ссылающую школьников в интернат, с Глацких
15:30 | 24.01.2020
В автошколах Екатеринбурга грядет новая реформа
15:14 | 24.01.2020
В Екатеринбурге компания депутата ЗакСО Евгения Зяблицева отключила воду государственному предприятию
14:50 | 24.01.2020
Уральские хоккеисты выплатят полмиллиона за срыв матча
14:28 | 24.01.2020
Новый Генплан Екатеринбурга напишут заново
14:22 | 24.01.2020
С 1 февраля в Перми стартует прием детей в первые классы
14:17 | 24.01.2020
Появились новые подробности утреннего ДТП в Екатеринбурге, в котором пострадал девятилетний ребенок
14:00 | 24.01.2020
В Полевском следователи СКР проводят проверку из-за необеспечения детей школьным автобусом
13:42 | 24.01.2020
Мэру Екатеринбурга торжественно вручат партбилет «Единой России»
13:36 | 24.01.2020
Возбуждено уголовное дело в отношении жительницы Прикамья, подозреваемой в убийстве детей
13:20 | 24.01.2020
В Екатеринбурге потушили свалку на Уралмаше, но она продолжает дымить
13:03 | 24.01.2020
Куйвашев потребовал изменить границы участков в Невьянском лесничестве для добычи золота
12:50 | 24.01.2020
Подборка фильмов с невероятной Энн Хэтэуэй
12:50 | 24.01.2020
В Ирбите горел частный жилой дом
12:35 | 24.01.2020
Следователи заинтересовались утренним взрывом в Каменске-Уральском
12:21 | 24.01.2020
Власти Прикамья начали направлять матпомощь семьям погибших и пострадавшим в пермском мини-отеле
12:17 | 24.01.2020
Начальник свердловского ГУ МВД рассказал о главных проблемах в ведомстве
12:16 | 24.01.2020
Выходные в Перми будут прохладными
12:10 | 24.01.2020
ПАО «Синарский трубный завод» переведут в АО
11:55 | 24.01.2020
В свердловском ГУ МВД новый начальник УЭБиПК
11:48 | 24.01.2020
Нового начальника УМВД по Екатеринбургу назначат в феврале
11:35 | 24.01.2020
«Был приятно удивлён». Начальник свердловского главка дал оценку работе райотделов
11:30 | 24.01.2020
Начальник свердловского ГУ МВД впервые встретился с журналистами
11:25 | 24.01.2020
В Екатеринбурге произошло массовое ДТП
11:12 | 24.01.2020
В столице Урала в ДТП пострадал девятилетний ребенок
10:58 | 24.01.2020
В Екатеринбурге вынужденно приземлился самолет «Уральских авиалиний»
10:49 | 24.01.2020
В Свердловской области сгорел коттедж
10:30 | 24.01.2020
Свердловский «Автомобилист» одержал победу в «уральском дерби» с челябинским «Трактором»
10:15 | 24.01.2020
В Екатеринбурге приставы арестовали автомобиль за семейный долг по ЖКХ
09:51 | 24.01.2020
В Каменске-Уральском из-за взрыва газа в квартире пострадала женщина
09:42 | 24.01.2020
В Екатеринбурге назвали самый опасный микрорайон
09:32 | 24.01.2020
Депутат-единоросс из Полевского предложила сельчанам отдать детей в интернат
09:14 | 24.01.2020
В Нижнем Тагиле пропала женщина
23:04 | 23.01.2020
В Екатеринбурге на Уралмаше нашли щенка с огнестрельным ранением