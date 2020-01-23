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15:14 | 24.01.2020

Фото: страница Евгения Зяблицева в Facebook

В Екатеринбурге компания депутата ЗакСО Евгения Зяблицева отключила воду государственному предприятию

Компания депутата заксобрания Свердловской области Евгения Зяблицева оставила без холодного водоснабжения свердловский ГУП «Распорядительная дирекция МУГИСО», об этом сообщает издание «Новый День».

Дирекция располагается в отдельном здании на улице Карла Маркса, 8, а обслуживает здание ООО «Статус-М», владельцем которой является депутат Законодательного Собрания Свердловской области Евгений Зяблицев. Отключив водоснабжение депутат - владелец управляющей компании, пытается вынудить чиновников нарушить законодательство, и подписать договор на предоставление коммунальных услуг задним числом.

«У него прямые договоры на поставку коммунальных услуг, а он нам их перевыставляет, и мы ему возмещаем расходы. По воде задолженности нет, платим все в срок. Но в декабре он принес нам договор на оплату обращения с твердыми коммунальными отходами, причем за весь год, чтобы мы подписали его задним числом, а мы этого сделать не можем», – рассказали изданию «Новый День» в государственном ведомстве.

Как говорят в распорядительной дирекции МУГИСО, для того чтобы заключить договор необходимо включить его в план закупок. Кроме того, предприятие Зяблицева должно озвучить тариф на оказание предоставляемых услуг, но управляющая компания этого не делает, лукавя, и ссылаясь на то, что тариф не предоставляет «Спецавтобаза».

«Нам говорят, что якобы «Спецавтобаза» не дает тариф, но мы же с ними работали и знаем, что «Спецавтобаза» дает распрекрасно. И выходит, что мы из-за управляющей компании Зяблицева своевременно не подписали договор, и он требует задним числом подписать», – говорят в МУГИСО.

Сотрудники ведомства говорят, что не отказываются платить за услуги, но подписать документы задним числом и произвести по ним оплату не могут, не позволяет законодательство. Самый простой способ – оплата судебным порядком, но для этого компания Зяблицева должна подать исковое заявление в суд, а тот в свою очередь вынести решение в пользу управляющей компании. Однако по каким-то причинам делать так компания «Статус-М» не хочет. А чтобы заставить распорядительную дирекцию пойти на нарушение закона, в здании просто отключили холодное водоснабжение, и разговаривать ни о чём не желают.

«Мы даже не сразу поняли, что случилось. Стали звонить в Водоканал, там сказали, нет отключений, нет аварийных работ. А в управляющей компании нас на порог не пустили, трубки не берут, хотя машина Зяблицева стоит возле офиса, и охраны машина стоит, он ведь везде с охраной же он ходит», – рассказали собеседники издания в распорядительной дирекции министерства.

После того как диалога не получилось, руководству ГУПа не осталось ничего кроме как написать заявление в прокуратуру, попросив у надзорного ведомства защиты от действий компании принадлежащей депутату Зяблицеву.

В Екатеринбурге компания депутата ЗакСО Евгения Зяблицева отключила воду государственному предприятию

© «Вечерние ведомости»

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