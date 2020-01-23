Мэру Екатеринбурга торжественно вручат партбилет «Единой России»

13:42 | 24.01.2020

Фото: официальный сайт регионального отделения «Единой России»

В Москве для мэра Екатеринбурга Александра Высокинского изготавливают партбилет «Единой России», который торжественно вручат на одном из партсобраний в столице Урала.



Напомним, накануне в Екатеринбурге состоялось заседание президиума президиума регионального политсовета «Единой России», на котором были рассмотрены заявления мэра Александра Высокинского и депутата Госдумы Антона Шипулина на прием в партию.



Лидер регионального отделения «Единой России» Виктор Шептий отметил, что решение о принятии главы региона в партию было единогласным.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»