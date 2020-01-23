В Екатеринбурге на Уралмаше нашли щенка с огнестрельным ранением

23:04 | 23.01.2020

Фото: Е1

В уральской столице в микрорайоне Уралмаш волонтеры нашли щенка с огнестрельным ранением. По словам руководителя Благотворительного фонда помощи бездомным животным Марины Шарифуллиной, собака находится в ветклинике.



Судя по характеру раны, по мнению специалистов, стреляющий целился в сердце. Кроме того, щенок оказался болен пневмонией.



На данный момент он в состоянии средней тяжести. Извлечь пулю, застрявшую между лопаткой и грудиной, пока что невозможно из-за состояния собаки.



Добавим, что найденного щенка назвали Ленин.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»