Сайт екатеринбургской больницы признали одним из лучших в России

18:18 | 23.01.2020

Фото: Управление здравоохранения Администрации города Екатеринбурга

Интернет-портал Центральной городской больницы №7 признали одним из лучших в России среди медучреждений. Как сообщили в Управлении здравоохранения администрации города Екатеринбурга, сайт занял третье место после порталов Областного перинатального центра имени И.Д.Евтушенко в Томске и ООО «Юнидок-Камчатка» в Петропавловске-Камчатском.



В ходе конкурса жюри оценивало содержание, навигацию, рекламу и структуру сайтов, а также оценили самопрезентацию. Лучшие порталы выбирались путем народного голосования.



Так, участие в конкурсе помогло IT-специалистам ЦГБ №7 разобраться, как сделать правильный и «живой» сайт для учреждения здравоохранения.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»