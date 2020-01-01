В Екатеринбурге снова отклонили проект Генплана

16:18 | 23.01.2020

Фото: eanews.ru

Администрация Екатеринбурга учла лишь 53 из 567 предложений, внесенных в проект Генерального плана до 2035 года.



Из учтенных предложений 23 относятся к вопросу размещения мусоросортировочного комплекса «Екатеринбург-Юг» в районе пос. Шабровский. Напомним, мэрия пообещала, что полигона там не будет. Еще 19 предложений относятся к вопросам развития территорий, 11 входят в категорию частных случаев.



Причины почти 90% отклонений не сообщаются, на остальные 10% – мэрия дала шаблонные ответы, не раскрывающие сути недопущений.



Общественники, составившие документ по итогам заседания, заявляют, что необходим иной механизм получения обратной связи от населения и профессионального сообщества. Для переработки Генерального плана необходимо собрать рабочую группу, в которую войдут представители администрации города, минстроя, профсообщества, стейкхолдеров территории, населения города, – отмечается в документе.



Напомним, накануне министерство строительства Свердловской области запретило администрации Екатеринбурга принимать Генеральный план развития города, не сняв острые вопросы.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»