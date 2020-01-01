Количество платных парковок в Екатеринбурге увеличится в два раза

12:56 | 23.01.2020

Фото: dniprograd.org

В Екатеринбурге будет больше платных парковочных мест. По словам главного специалиста комитета по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети Александра Вегнера, в 2020 году количество платных парковок увеличится вдвое.



Отметим, что на сегодняшний день в уральской столице 2 604 платных парковочных места. В 2019 году доход от платных парковок принес 12 миллионов рублей в бюджет Екатеринбурга.



Следует добавить также, что к 2025 году власти планируют организовать 12 тысяч платных мест, а к 2030 году их количество увеличится до 30 тысяч.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»