За год в Екатеринбурге высадили более 5,5 тысячи деревьев

12:09 | 23.01.2020

Фото: пресс-служба Администрации города Екатеринбурга

В Екатеринбурге за 2019 год службами благоустройства было высажено более 5,5 тысячи деревьев и 16,5 тысячи кустарников, об этом рассказали в комитете благоустройства горадминистрации.



Площадь цветников в городе увеличилась почти до 61 тысячи квадратных метров. Также специалисты улучшили 17,3 гектаров газонного покрытия.



Стоит отметить, что в 2020 году власти планируют высадить не меньшее количество кустарников, деревьев и лесных культур в городе, поскольку Екатеринбург сейчас является крупным промышленным мегаполисом с высоким уровнем автомобилизации. Благодаря зеленым насаждением в городе будет улучшаться микроклимат, а также будет создаваться комфортные условия для отдыха на свежем воздухе.



Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»