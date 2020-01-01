В Среднеуральске полицейские задержали свердловчанина, подозреваемого в грабеже

12:01 | 23.01.2020

Фото: murmansk.bezformata.com

В Среднеуральске сотрудникам полиции удалось задержать свердловчанина, подозреваемого в грабеже. Как сообщили в МО МВД России «Вехнепышминский», мужчина похитил сумку с деньгами и банковскими картами у местной жительницы.



О произошедшем в полицию рассказала дочь пострадавшей.



После задержания подозреваемого выяснилось, что перед тем, как отобрать сумку у пожилой женщины, он употреблял алкоголь вместе со своим другом. Увидев женщину, мужчина толкнул её и выхватил сумку. Позже он вытащил кошелек и избавился от сумки.



В результате в отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по пункту «г» части 2 статьи 161 УК РФ. Следует отметить, что ранее он уже был судим за умышленное причинение легкого вреда здоровью.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»