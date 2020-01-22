На замену трубопровода в Екатеринбурге потратят 57 миллионов

10:21 | 23.01.2020

Фото: kievvlast.com.ua

В Екатеринбурге на замену трубопровода М-6 в Орджоникидзевском районе энергетики ЕТК потратят 57,5 миллионов рублей. Новые трубы будут защищены пенополиуретановой изоляцией и оснащены системой оперативного дистанционного контроля.



Благодаря дископоворотным затворам новые трубы будут более герметичными и надежными. Всего планируется заменить участок трубопровода протяжённостью 330 метров и диаметром 500 миллиметров, расположенный частично над железнодорожными путями и частично под землей.



Планируется, что замена труб будет проводиться в три этапа. На время работ горожане будут получать горячую воду по временному трубопроводу.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»