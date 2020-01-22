В Екатеринбурге нашелся мужчина, пропавший неделю назад после посещения онкоцентра. Он умер от переохлаждения

В жилом комплексе Западный в Екатеринбурге сегодня днем жильцы обнаружили труп неизвестного мужчины. О страшной находке они сообщили в полицию. Труп находился в цокольном помещении дома №4 по улице Очеретина. На место приехали бойцы ППСП и следственно-оперативная группа.По данным veved.ru из силовых структур, по предварительным данным мужчина умер от переохлаждения, признаков криминала не обнаружено. Полицейским удалось установить его личность – это 64-летний без вести пропавший Сергей Бобров, который 17 января покинул рядом расположенный онокцентр на Широкой речке.