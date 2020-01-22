Новости дня
20:26 | 22.01.2020
Фото предоставлено жителями ЖК Западный. Место, где нашли труп
В Екатеринбурге нашелся мужчина, пропавший неделю назад после посещения онкоцентра. Он умер от переохлаждения
По данным veved.ru из силовых структур, по предварительным данным мужчина умер от переохлаждения, признаков криминала не обнаружено. Полицейским удалось установить его личность – это 64-летний без вести пропавший Сергей Бобров, который 17 января покинул рядом расположенный онокцентр на Широкой речке.
© «Вечерние ведомости»
22.01.2020
21:37 | 22.01.2020
Баскетболистки УГМК обыграли «Прагу» на матче в Екатеринбурге
21:12 | 22.01.2020
На выходе из метро в Екатеринбурге пенсионерка упала и повредила спину
20:48 | 22.01.2020
«Уралочка» обыграла французский «Канн»
20:26 | 22.01.2020
В Екатеринбурге нашелся мужчина, пропавший неделю назад после посещения онкоцентра. Он умер от переохлаждения
19:45 | 22.01.2020
В Екатеринбурге полицейские обнаружили крупный подпольный склад немаркированного табака
19:08 | 22.01.2020
С начала января с улиц Перми отловлено 70 безнадзорных животных
19:03 | 22.01.2020
Депутаты Пермской гордумы: «Реализация инвестиционных программ – один из приоритетов года»
18:59 | 22.01.2020
Депутаты предложили поддержать изменения в Генеральном плане города Перми и в Правилах землепользования и застройки
18:56 | 22.01.2020
В мэрии подвели итоги конкурса «Новогодний Екатеринбург – 2020»
18:51 | 22.01.2020
Пермские депутаты продолжат обсуждение транспортной реформы 27 января
18:29 | 22.01.2020
Екатеринбург встал в многокилометровые пробки
18:05 | 22.01.2020
В Пермском крае за год открылось 37 новых точек по сбору батареек
18:01 | 22.01.2020
24 января в Перми начинают работать первые в этом году городские ярмарки
18:00 | 22.01.2020
В Екатеринбурге закрасили граффити с Иисусом Христом
17:57 | 22.01.2020
За пять лет высокоскоростной интернет был проведен в 237 селах и деревнях Прикамья
17:43 | 22.01.2020
Учёные УрФУ предложили препарат против коронавируса в Китае
17:30 | 22.01.2020
В Среднеуральске мужчина с ножом попытался ограбить отделение почты
17:27 | 22.01.2020
В Свердловской области отремонтировали дорог больше, чем планировалось
17:08 | 22.01.2020
В 2019 году на Урале изъято 3,5 тыс. «серых» SIM-карт
16:56 | 22.01.2020
УМВД: в Екатеринбурге растет число мошенничеств
16:55 | 22.01.2020
Движение по автодороге Пермь-Екатеринбург восстановлено
16:45 | 22.01.2020
В Перми в феврале пройдёт «Кубок поколения 2020»
16:25 | 22.01.2020
Архитекторы планируют создать «пешеходный оазис» на площадке перед УрГЭУ
16:07 | 22.01.2020
В Екатеринбурге вновь пройдёт онкосубботник
15:43 | 22.01.2020
Подробности биографий новых кураторов Универсиады в Екатеринбурге
15:08 | 22.01.2020
Доставщик еды в Екатеринбурге оказался наркокурьером
14:50 | 22.01.2020
БК «Уралмаш» обыграл «Урал» со счётом 76:74
14:09 | 22.01.2020
В Пермском университете отпразднуют День студента
14:08 | 22.01.2020
Пермский край обеспечит всех школьников начальных классов горячим питанием с 1 сентября
14:06 | 22.01.2020
Из-за оттепели Пермь лишится части ледового городка
13:52 | 22.01.2020
На трассе Пермь-Екатеринбург из-за аварии ограничили движение