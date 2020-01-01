В Екатеринбурге закрасили Иисуса

18:00 | 22.01.2020

Фото: Дмитрий Красноухов © Красная Весна

В Екатеринбурге неизвестные закрасили граффити с Иисусом Христом у финишной ленты, которое накануне появилось на стене кинотеатра «Салют» на Толмачева, 12.



Сейчас изображение богочеловека и двух римских легионеров закрашено черной краской. Примечательно, что красную ленту убирать не стали. По некоторым данным, закрасить граффити могли собственники здания кинотеатра.



Напомним, авторы работы, художники из команды Jesus Gang, взяли за основу сюжет из Нового Завета. Согласно преданию, легионеры вели Иисуса до Голгофы. Он преодолевал путь с крестом на плечах.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»