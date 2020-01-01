В Свердловской области отремонтировали дорог больше, чем планировалось

17:27 | 22.01.2020

За минувший год в Свердловской области в рамках «Безопасные и качественные автомобильные дороги» отремонтировали 137 километров дорог. Изначально, согласно плану, должны были отремонтировать 130 км.



В Екатеринбурге в 2019 году отремонтировали почти 24 км дорог и четыре путепровода, обновили 40 светофоров и установили более девяти километром пешеходных ограждений. В Нижнем Тагиле работы выполнили почти на 30 км улиц.



Кроме того, всего работы шли на 69 участках дорог регионального и местного значения. Отремонтировано и реконструировано 84 километра региональных дорог. Среди них участки Серовского, Полевского, Режевского трактов, Екатеринбургской кольцевой автодороги и другие. Также управление автодорог Свердловской области впервые применило на 12 нерегулируемых пешеходных переходах свою оригинальную разработку – проекционную дорожную разметку. Такую разметку видно издалека при любых погодных условиях.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»