В батутном парке в Реже пострадала девочка, следователи организовали проверку

11:19 | 22.01.2020

Фото: СУ СК РФ по Свердловской области

В Реже в батутном парке пострадала девочка 2015 года рождения. Инцидент произошёл 18 января. Режевским межрайонным следственным отделом СК РФ по Свердловской области проводится доследственная проверка.



Согласно материалам дела, во время нахождения на одном из батутов девочка упала и получила перелом ноги. Сейчас пострадавшей оказывается необходимая медицинская помощь.



В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Кроме того, проводится судебно-медицинская экспертиза для определения степени тяжести время здоровью. По итогам проверки следователем СКР будет принято процессуальное решение.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»