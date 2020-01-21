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09:21 | 22.01.2020
Свердловский «Автомобилист» по буллитам одержал победу над «Нефтехимиком»
Первый период реализованных моментов не принёс, однако во втором игровом отрезке команды отличились – на 21 минуте «Нефтехимик» открыл счёт голом Уайта, а уже на 33 минуте в ответ пронзил ворота хозяев Бодров.
По буллитам сильнее оказался «Автомобилист». Решающий гол забил Георгий Белоусов.
Напомним, уральский клуб возвращается домой. 23 января игроки встретят на родной арене «Трактор», затем, 25 января, – «Ак Барс», 27 января – «Барыс» и 30 января – «Динамо Минск».
Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»
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