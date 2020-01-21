Свердловский «Автомобилист» по буллитам одержал победу над «Нефтехимиком»

09:21 | 22.01.2020

Накануне, 21 января, в Нижнекамске свердловский хоккейный клуб «Автомобилист» в серии послематчевых буллитов одержал победу над «Нефтехимиков». Матч завершился со счётом 1:2.



Первый период реализованных моментов не принёс, однако во втором игровом отрезке команды отличились – на 21 минуте «Нефтехимик» открыл счёт голом Уайта, а уже на 33 минуте в ответ пронзил ворота хозяев Бодров.



По буллитам сильнее оказался «Автомобилист». Решающий гол забил Георгий Белоусов.



Напомним, уральский клуб возвращается домой. 23 января игроки встретят на родной арене «Трактор», затем, 25 января, – «Ак Барс», 27 января – «Барыс» и 30 января – «Динамо Минск».

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»