Замначальника Департамента тыла МВД посетила госпиталь свердловской полиции

21:52 | 21.01.2020

Фото предоставлено В.Н.Горелых

Замначальника Департамента тыла МВД России Наталья Столярова посетила медико-санитарную часть свердловского гарнизона полиции. Как рассказал пресс-секретарь регионального главка МВД Валерий Горелых, представитель Департамента приняла участие в работе по подведению итогов деятельности за 2019 год Уральского окружного управления ФКУ материально-технического снабжения.



По словам полковника Горелых, Столярова также проверила состояние дело в сфере медобслуживания личного состава и ветеранов в госпитале и поликлинике ГУ МВД по Свердловской области. Её сопровождали руководитель МСЧ Александр Лимонов, начальник Центра хозяйственного и сервисного обеспечения Владислав Доклов, представитель тылового подразделения Владимир Тимофеев и другие. Наталья Столярова обсудила с коллегами материально-технические проблемы, а также осмотрела служебные помещения госпиталя.



«В настоящее время в медико-санитарной части на медицинском обслуживании находится более 84 тысяч человек, ежегодно в стационарах проходят лечение и реабилитацию свыше 7 тысяч пациентов, которым оказывают помощь врачи 14 специальностей. В МСЧ работают 5 кандидатов медицинских наук. В целом коллективу госпиталя и поликлиники полиции была дана положительная характеристика и поставлены задачи по улучшению качества обслуживания пациентов. Полковник Столярова заверила, что в решении имеющихся материально-технических вопросов поликлиники и госпиталя ГУ МВД по Свердловской области будет оказана помощь», - сообщил Валерий Горелых.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»