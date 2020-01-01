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16:03 | 21.01.2020

Фото: ГИБДД Екатеринбурга

В центре Екатеринбурга пешеход получил травмы от снегоуборочной машины

Сегодня в Екатеринбурге, на тротуаре около Главпочтамта, водитель снегоуборочной машины сбил пешехода.

Пресс-служба городской Госавтоинспекции сообщает, что инцидент произошел в 13:10 по местному времени. По предварительной информации, водитель снегоуборочной техники решил сдать назад. В результате спецмашина наехала на попутно идущего пешехода.

Известно, что пострадавший – мужчина 1990 года рождения. У него диагностированы ушиб плеча и ушиб стопы. Мужчина доставлен в горбольницу №36 на реанимобиле. Сейчас сотрудники ГИБДД выясняют причины и обстоятельства произошедшего.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»

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