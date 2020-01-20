Прокуратура выявила махинации в Невьянском Управлении образования

15:44 | 21.01.2020

Фото: yandex.ru

Прокуратура проверила Управление образования Невьянского городского округа. Начальник упробра привлечен к ответственности за хитрые махинации.



Прокуратура Свердловской области сообщает, что, будучи начальником Управления образования, обвиняемая занимала должность и учителя-логопеда в школе поселка Цементный.



С момента назначения на должность педагога, женщина являлась работодателем для директора указанного образовательного учреждения и ежеквартально устанавливала себе стимулирующие надбавки за работу учителем.



Данная ситуация породила неурегулированный конфликт интересов. Невьянская городская прокуратура заинтересовалась данными махинациями и внесла представление с требованием об устранении нарушений законодательства.



В результате, начальнику Управления образования объявлен строгий выговор, а трудовая деятельность логопеда прекращена.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»