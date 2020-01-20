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14:04 | 21.01.2020

Фото: e1.ru

В Екатеринбурге пострадал подросток, пытавшийся спасти соседей от пожара

Сегодня ночью на улице Торговой в одном из подъездов загорелась коляска. Распространившийся дым пробудил в 15-летнем Дамире героя – парень начал будить соседей, а также пытаться тушить возгорание самостоятельно.

Благодаря своевременной реакции молодого человека из подъезда эвакуировались 16 взрослых и четверо детей. Сам Дамир надышался дымом во время тушения воспламенившейся коляски – его реанимировали в 24-ю горбольницу.

Спасатели, прибывшие на место происшествия, быстро справились с возгоранием при помощи ствола высокого давления. Как сообщает ГУ МЧС России по Свердловской области, в тушении пожара были задействованы 2 единицы техники, 9 человек личного состава.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»

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