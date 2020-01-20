Управляющие компании бьются за право обслуживать новостройки на Широкой речке

11:59 | 21.01.2020

Департамент государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области разбирается в ситуации на Широкой речке, где две управляющие компании не могут поделить жилфонд – речь идет о новостройках на Евгения Савкова 4,6,8.



До 16 декабря дома обслуживала УК «СД-Эксплуатация», но затем в ходе общего собрания собственников была избрана УК «ГринСервис», зарегистрированная год назад. Данная управляющая компания связана с ТСН «Новелла» (обслуживает дом на Савкова,15 ) и ТСН «Иволга» (обслуживает дом на Анатолия Муранова,18). ТСН «Иволга» в 2019 году судилось с застройщиком ООО «Астра ИнвестСтрой», взыскав по мировому соглашению 15 миллионов рублей в связи с выявленными недостатками, допущенными при строительстве дома.



Спустя неделю, 23 декабря проходит очередное собрание собственников, при этом председателем, согласно протоколу, выступил гендиректор ООО «Специализированный застройщик «Синара-Девелопмент» Александр Пумпянский (дочерняя структура АО «Группа Синара» Дмитрия Пумпянского). Теперь жители голосуют за избрание в качестве обслуживающей организации ООО «УК «СД-Эксплуатация», где спустя несколько дней меняется гендиректор и учредители.



Как сообщает Департамент государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области, в настоящее время рассмотрение заявлений обеих управляющих организаций приостановлено, проводится проверка наличия признаков ничтожности решения общего собрания собственников помещений многоквартирного дома.

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